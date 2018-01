Elezioni, tensioni in Leu per candidature: in campo ex sindaco di Bacoli Della Regione

Laura Boldrini indica per Leu il traguardo del 15% alle prossime elezioni, il che risolverebbe molti problemi nella composizione delle liste. Ma gli altri protagonisti del cartello di sinistra non ci credono molto, visto che stanno blindando il gruppo dirigente uscente con una serie di pluricandidature che ha suscitato sdegno tra la base di diverse Regioni, dove ci sono parecchi “paracadutati”. A far la parte del leone e’ Mdp, mentre Possibile e’ il piu’ penalizzato tanto che anche il suo leader Pippo Civati e’ stato posto in una posizione rischiosa e minaccia di rompere. Il problema per il cartello formato da Mdp, Si e Possibile e’ che non eleggera’ nessuno nei collegi uninominali e deve quindi puntare tutto sul proporzionale. Tuttavia secondo i sondaggi (6-7%) Leu non eleggerebbe almeno un deputato in ciascuna delle 64 circoscrizioni proporzionali della Camera e delle 32 del Senato, ed e’ impossibile capire quali siano le sicure e le incerte. In piu’ c’e’ il numero elevato di parlamentari uscenti, superiore ai futuri eletti. Di qui la blindatura del gruppo dirigente con pluricandidature in piu’ listini, a scapito delle new entry locali, contraddicendo la decisione dell’Assemblea del 7 gennaio, che puntava sulla “territorialita’” delle candidature. In Calabria Nico Stumpo, di Mdp, e’ capolista nei due listini proporzionali, il che ha suscitato una rivolta nei dirigenti locali che minacciano di non far campagna. La deputata calabrese Celeste Costantino e’ stata quindi spedita in Abruzzo, assieme a Danilo Leva, anch’egli da fuori Regione, dato che nel suo Molise non ha chance. Anche qui i dirigenti locali hanno protestato. Stesso copione in Sardegna per l’arrivo a Cagliari del reggiano Claudio Grassi, responsabile organizzazione di Si, e in Sicilia, dove a Catania e’ capolista Guglielmo Epifani. Molti dirigenti locali hanno rifiutato di candidarsi nell’uninominale, in dissenso dalle scelte nazionali. Ma oltre alla contrapposizione tra centro e dirigenti locali c’e’ quella tra i partiti. I dirigenti di Mdp hanno strappato candidature in piu’ listini proporzionali, come Roberto Speranza a Roma e Toscana, e ancora Rossella Muroni e l’avvocato anti Italicum Anna Falcone. Per non parlare di tutti i capilista nei proporzionali dell’Emilia Romagna. Sinistra Italiana ha limitato i danni, con Fratoianni candidato a Pisa e Piemonte. Fuori gioco tutti gli esponenti di Campo Progressista (Marco Furfaro, Ciccio Ferrara) mentre in Possibile rischia pure Civati: lui monzese e’ stato spostato nella difficile Brescia. Ma anche lui minaccia la rottura se non si torna indietro.

Della Ragione candidato Leu collegio Campi Flegrei

L’ex sindaco di Bacoli ha accettato una candidatura con Liberi e Uguali per le prossime elezioni politiche. Jose’ Gerardo Della Ragione, 30 anni, ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver accettato la candidatura per la Camera dei Deputati. “Il prossimo 4 marzo – scrive – saro’ candidato per il Parlamento della Repubblica Italiana, nel collegio uninominale dei Campi Flegrei”. “Ringrazio ‘Liberi e Uguali’ – afferma – che mi ha proposto questa opportunita’. Ringrazio tutti coloro che, tra Sinistra Italiana e MdP, hanno lavorato affinche’ cio’ si potesse verificare”. “Riponendo fiducia in una candidatura indipendente, civica, che permettera’ di porre al centro del dibattito politico nazionale, con ancora piu’ forza, non tanto promesse vaghe, ma fatti concreti – aggiunge – come le battaglie e le proposte che, dal basso ed in sinergia con tanti altri, ho avuto l’onore (prima ancora che l’onere) di portate avanti contro ogni forma di abuso del nostro territorio”. Eletto sindaco nel 2015, a capo di una lista civica Free Bacoli, nel luglio dell’ano successivo Della Ragione fu sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri comunali. Ha ritentato la conquista della fascia tricolore anche nel giugno dello scorso anno, senza riuscirci. Oggi, spiega nel lungo post sul social network, ha accettato la candidatura “proporre alle comunita’ nostrane, vessate da partiti che hanno calato per decenni “eletti” dall’alto (visibili soltanto in campagna elettorale), una “candidatura di territorio”. Che sappia dialogare con ogni amministrazione locale, facendo rete. Che sappia essere riferimento per le associazioni, i movimenti, gli attivisti di queste citta’: continuando a costruire, soprattutto dopo le elezioni nazionali, quel diamante popolare, troppo spesso frammentato”. “Per poter dare voce alla voglia di riscatto di questa nostra terra ardente – prosegue – tanto martoriata quanto incondizionatamente bella. Cosi’ come ho fatto, insieme a tanti di voi, tra gioie e dolori, tra vittorie ed errori, in questi ultimi dieci anni della mia vita. Per il rilancio, per lo sviluppo di un patrimonio dell’umanita’: quello dei Campi Flegrei. Fatto di storia, natura, meraviglie, miti. Ma anche di profonde contraddizioni, difficolta’, da sanare. Da risolvere”. “Firmo questa candidatura continuando a perseguire quegli stessi obiettivi, con egual determinazione. Perche’, nonostante tutto, e grazie al vostro sostegno, alla vostra stima, ci credo ancora. Accetto questa opportunita’ perche’ non possiamo permetterci di restare fermi, a guardare: senza provare a cambiare le cose. Abbiamo invece il dovere di immergerci nel fiume nero della realta’, dimostrando di non esserne mai travolti – sottolinea – L’ho dimostrato negli anni. Lo continuero’ a fare”. “Ho 30 anni, e da quando ne avevo 22 servo le comunita’ locali all’interno delle istituzioni. Da consigliere comunale (ruolo che continuero’ a ricoprire), da sindaco, qui a Bacoli. E, prima ancora ed un po’ ovunque, da attivista. Si’, ‘servo’ perche’ fare politica (soprattutto attraverso cariche pubbliche) significa innanzitutto ‘essere al servizio”‘ – conclude – Con umilta’, correggendo gli sbagli. Ma senza mai cedere alle fraudolenti sirene dell’ingiustizia, del compromesso per fini personali. Sempre, a testa alta, ispirando ogni azione nel solco non solo della legalita’ (che e’ uno strumento, e non il fine): ma della giustizia sociale”. Il prossimo 4 marzo sara’ candidato nel collegio uninominale, per poter essere megafono in Parlamento delle istanze dei cittadini di Pozzuoli, Quarto, Marano, Bacoli, Serrara Fontana, Ischia, Procida, Lacco Ameno, Barano d’Ischia, Forio, Monte di Procida e Casamicciola Terme.