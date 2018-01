Elezioni, Pd trattativa a oltranza: Orlando minaccia forfait. Renzi candida tre rettori

Andrea Orlando e i suoi minacciano di “dare forfait”, “saltare un giro”, ovvero non candidarsi e non fare campagna per il Pd, se non gli verra’ garantito il 20% dei seggi sicuri. Gli alleati reclamano molti piu’ collegi di quanti i Dem gliene possano offrire. I territori alzano la voce contro i “catapultati”, i parlamentari uscenti inondano di messaggi i telefoni dei capicorrente. Ma a poco piu’ di ventiquattro ore dalla direzione del Pd che, venerdi’ alle 10.30, passera’ al vaglio le liste, poche sono le certezze. E lo stesso Matteo Renzi non ha ancora deciso in quanti listini plurinominali correre, oltre al suo collegio di Firenze: potrebbero essere tra i tre e i cinque, ma si attende anche di capire dove si schiereranno i leader avversari, per possibili sfide a distanza. In serata da ambienti Pd trapela che il segretario, spazientito per l’atmosfera da “Cencelli” e tentato da un approccio piu’ tranchant, candidera’ tre professori nelle liste Dem: il rettore di Messina Pietro Navarra, l’ex rettore di Camerino Flavio Corradini e il rettore di Udine Alberto Felice De Toni. Renzi schiera anche per la campagna elettorale il ministro Carlo Calenda, che ha scelto di non candidarsi: domani lo portera’ con se’ in studio a Porta a Porta, insieme con l’ex segretaria dello Spi-Cgil Carla Cantone, che correra’ a Bologna. Il leader Dem ha anche deciso che a sfidare Pier Luigi Bersani nel suo collegio sara’ l’ex bersanian-cuperliano Andrea De Maria. Nel giorno in cui Paolo Gentiloni, da Davos, frena sull’ipotesi di un governo di larghe intese con Berlusconi, il ministro Carlo Calenda conferma che non sara’ candidato ma potrebbe accettare di fare il ministro di un governo, anche di larghe intese, di cui condivida il programma. Ma il “dopo” e’ ancora un miraggio per i tanti che attendono di sapere se avranno una chance di entrare in Parlamento. E per gli alleati, che lamentano di non poter chiudere le loro liste, perche’ non hanno il quadro della coalizione. In realta’, il Pd ha gia’ messo la sua offerta sul piatto: cinque posti a +Europa (ne chiedeva sette), quattro a Civica popolare (Pier Ferdinando Casini a Bologna; Gabriele Toccafondi e Sergio Pizzolante in Emilia; Beatrice Lorenzin non si sa ancora dove, dopo la ‘ribellione’ di Prato), due o al massimo tre a Insieme, che e’ sul piede di guerra. Riccardo Nencini, Angelo Bonelli e Giulio Santagata alle 16 arrivano al Nazareno per un incontro ma escono subito dopo: “Renzi e’ riunito con i suoi, torniamo piu’ tardi”. I tre promotori hanno l’elezione garantita ma chiedono altri posti per Insieme. “Rischiano di non arrivare neanche all’1%. Si dovranno accontentare: o accettano o niente”, taglia corto un dirigente Dem. Altro discorso, ma stesse fibrillazioni, per il Pd. Schierati ministri e premier (Paolo Gentiloni correra’ nel collegio Roma 1 e nel proporzionale in Piemonte, Lazio e forse Sicilia), sciolto il nodo di Maria Elena Boschi (collegio blindato di Bolzano), Renzi e lo stato maggiore Dem sono in riunione permanente per comporre il difficile intreccio delle liste. Con la minoranza la tensione si alza di ora in ora. “Speriamo che l’attesa sia positiva”, e’ prudente Michele Emiliano, cui andrebbero al massimo cinque posti sicuri. Mentre gli orlandiani, ai quali ne sarebbero stati offerti meno di quindici (contro i quaranta chiesti), minacciano la rottura, se la quota non sara’ rivista: “Al congresso abbiamo preso il 20%, se ci riconoscono l’8% e’ una presa in giro”, sbotta un dirigente di Dems. Ma dal Pd spiegano che e’ difficile alzare di molto la quota, perche’ questa volta i posti sicuri sono pochi e spostare una sola casella imporrebbe di rivedere l’intero schema. Orlando vedra’ Renzi domani, dopo aver riunito i suoi. In una conferenza stampa potrebbe minacciare di disertare la direzione e anche le urne. La trattativa andra’ avanti fino all’ultimo minuto utile.

