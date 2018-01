Elezioni, Campania: M5S lancia Roberto Fico al Vomero contro Poalo Siani

Manca solo l’ufficializzazione ma sara’ Roberto Fico a sfidare Paolo Siani nel collegio Vomero-Arenella. Il presidente della vigilanza Rai ha deciso di scendere in campo anche nel maggioritario oltre che nel proporzionale per bilanciare la tendenza di un quartiere importante a Napoli in cui il Pd ha scelto Siani, che gode anche della stima personale del sindaco Luigi de Magistris. Un quartiere chiave, che il Pd conta di portare a casa e che il M5S prova a sfilargli in una sfida dal forte valore simbolico. Molti tra gli elettori di de Magistris potrebbero infatti essere tentati di non scegliere il Pd, lanciandosi sui Cinque Stelle. Ma la scelta di candidare i big del movimento oltre che nel proporzionale anche nei collegi coinvolgera’ anche altre zone a cominciare da Pomigliano, dove scendera’ in campo Luigi di Maio, per finire all’area vesuviana dove e’ attesa la candidatura anche nel maggioritario di Luigi Gallo. Scelta obbligata a Salerno per il senatore uscente Andrea Cioffi, terzo nel proporzionale e pronto a giocarsi la battaglia al senato nel feudo politico del governatore Vincenzo De Luca. Intanto e’ caccia al candidato civico in questo ultime ore, decisive per la compilazione delle liste elettorali. Una ricerca che coinvolge tutti i partiti, dal Pd a Forza Italia, al Movimento Cinque Stelle. Ricerca spasmodica anche al Nazareno dove il Pd, dopo aver incassato il no di Annalisa Allocca, cerca altre figure al di fuori della politica che dovranno pero’ essere anche digeriti dai livelli locali che in Campania vedono in prima fila parlamentari uscenti e consiglieri regionali. Questi ultimi avrebbero ormai digerito la risoluzione di doversi candidare solo nell’uninominale, anche se Raffaele Topo e Stefano Graziano, continuano la loro battaglia per un posto in alto nel listino. Tra le ipotesi civiche regge quella di Riccardo Monti, ex presidente dell’Ice, nome che era stato fatto anche per la candidatura a sindaco di Napoli. Monti potrebbe essere in campo al Senato nel collegio Chiaia-San Ferdinando-Posillipo.

