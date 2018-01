Campania, Pd: ecco la strategia per vincere le elezioni

“La segreteria regionale si e’ riunita per definire il percorso che portera’ il Pd alla decisiva competizione elettorale del 4 marzo; la discussione, che ha registrato un largo consenso e una forte compattezza, si e’ incentrata innanzitutto sulla valorizzazione delle misure adottate in questi cinque anni di legislatura, a partire dal Reddito di inserimento che vede le Campania con il piu’ alto numero di richieste, dalle misure per il Mezzogiorno varate dai governi Renzi e Gentiloni, dai risultati dell’azione di governo regionale”. E’ quanto e’ scritto in una nota. ”E’ nostra intenzione costruire una campagna elettorale basata sul radicamento territoriale e sull’ascolto dei cittadini, nel pieno rispetto delle indicazioni che sono emerse dalle consultazioni provinciali e in uno spirito di collaborazione con i nostri alleati di coalizione – si rileva nel documento – In tale prospettiva e’ stato affrontato il tema della rappresentanza elettorale del Partito democratico, che vede la Campania tra le regioni decisive per l’affermazione del centrosinistra a livello nazionale. A tal riguardo si e’ valutata la necessita’ di individuare per ogni singolo collegio le candidature che piu’ saranno in grado di essere competitive e di rappresentare pienamente i territori, partendo dalla valorizzazione del lavoro svolto dai rappresentanti in Parlamento uscenti e delle funzioni di Governo”. Allo stesso tempo ”e’ stata sottolineata la necessita’ di valorizzare le nuove energie che nel corso di questi anni si sono affacciate alla militanza e alla partecipazione politica, le risorse dei territori, le proposte dei Giovani democratici, le esperienze politiche e civiche, dalle quali emergeranno certamente le personalita’ che sapranno rappresentare al meglio il programma dei prossimi cinque anni di governo del centrosinistra”. Con questo spirito ”la segreteria regionale si confrontera’ con i livelli nazionali, avendo la piena responsabilita’ di comporre unitariamente una proposta all’altezza della sfida”

