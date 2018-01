Calcio, Var mette tutti d’accordo: indietro non si torna

Sulla Var non si fa marcia indietro. Ora sono convinti anche gli allenatori, incluso uno critico come Simone Inzaghi, ancora “contrario” ma convinto dalla ‘lezione-confronto’ tenuta dai vertici arbitrali che la ‘moviola in campo’ “aiuti il calcio”. Un’ora e mezza per esaminare alcuni episodi critici, con l’audio delle comunicazioni fra arbitro e colleghi davanti al video, ricostruendo il processo decisionale (l’ultima parola e’ del fischietto in campo), e soprattutto i numeri. Sono le 1.078 verifiche in 210 partite, che hanno prodotto 60 correzioni delle decisioni arbitrali, sbagliando in 11 casi, inclusi 7 che hanno influenzato il risultato. Un margine d’errore ridotto dal 5.6% all’1%, secondo l’Associazione italiana arbitri, che assicura: non c’e’ un partito di fischietti anti-Var. I 5.1 ‘check’ a gara (maggior parte silenti) hanno riguardato le 579 reti segnate, 282 rigori, 214 potenziali espulsioni. I tempi di decisione si sono ridotti da 1.22″ delle prime tre giornate a 29″ e le modifiche delle decisioni arbitrali durano 1.15″. “Un tempo relativamente breve per decisioni determinanti” notano gli arbitri, sottolineando l’aumento di tempo effettivo medio (+40″), rigori (+5.5%), e il calo di falli (-8%), ammonizioni (-18.8%), simulazioni (-23%) ed espulsioni, 40 contro 51, da 5 a 0 quelle per proteste. Assenti Sarri (altro scettico sulla Var), che ha mandato un collaboratore, Di Francesco (per via del doppio allenamento c’era il team manager della Roma De Sanctis), Mazzarri e Zenga, rappresentati dai vice, sono intervenuti 16 allenatori su 20. “Meglio di cosi’ non poteva andare” per il n.1 dell’Aia, Marcello Nicchi. I 5-6 tecnici intervenuti hanno chiesto lumi soprattutto sulla zona grigia che avvolge il fallo di mano. Fra gli episodi mostrati, quello del tocco di Martens in Crotone-Napoli, e di Skriniar in Inter-Lazio. La situazione ideale e’ la seconda, in cui Rocchi ha controllato con il video in campo. In linea di massima, il fallo di mano e’ punibile se l’intento e’ fare ostacolo con il corpo, non se e’ marcare l’avversario. “Meglio tempi piu’ lunghi a fronte di una decisione piu’ corretta”, e’ l’indicazione degli arbitri, anche se per la ‘parata’ di Torreira in Samp-Sassuolo al Var non e’ stata trovata l’immagine giusta in tempo. E’ stato recepito l’invito degli allenatori ad accorciare i tempi di chiamata del fuorigioco, perche’ inizialmente i guardalinee attendevano il check dalla Var. E ai tecnici non dispiacerebbe avere spiegazioni a fine check (“Ben venga se ci sono le condizioni”, ha chiarito il designatore, Nicola Rizzoli) e la possibilita’ per di richiedere l’intervento della ‘moviola in campo’. “Sarebbe un passo avanti” per Marco Giampaolo. Non si puo’ per ora rendere pubblica la conversazione fra arbitro e Var in diretta: “Seguiamo alla lettera il protocollo, senza inventare” frena Roberto Rosetti, supervisore del progetto italiano sulla video assistenza, che finalmente convince gli allenatori. “Bisogna inseguire la perfezione – ha avvertito Luciano Spalletti – ma sarebbe devastante in questo momento tornare indietro”.

