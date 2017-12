Capodanno in piazza, da Nord a Sud musica e spettacoli: ecco tutti gli eventi

In tv a dominare saranno le due grandi feste trasmesse da Rai1 in diretta da Maratea e da Canale5 da Casalecchio di Reno ma saranno tantissime le piazze italiane in cui si brinderà all’anno nuovo con grande musica, spettacoli, fuochi artificiali e addirittura meditazioni.

Ecco una piccola selezione di appuntamenti da Nord a Sud:

VALLE D’AOSTA – Aosta festeggerà l’arrivo del nuovo anno con il ‘rock delle montagne’. Star della serata sarà L’Orage, band che vanta nove anni di esibizioni live e straordinarie partecipazioni (come quelle agli eventi del Primo Maggio 2014, in diretta tv, e all’Arena di Verona). QUI I DETTAGLI

PIEMONTE – Torino non avrà il Capodanno in piazza San Carlo ma ha messo a punto un programma ‘alternativo’. Al PalaAlpitour si ballerà dalle 21 alle 4 con Simone Cristicchi e Andrea Mingardi, preceduti da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca e da Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno. Radio Montecarlo seguirà la diretta. L’altra festa è allo Spazio 211, nel quartiere di Barriera Milano con tra gli altri Samuel Storm dall’ultimo X Factor. Si potrà ballare anche sul tram musicale di Gtt, lo Smatrams #STS Capodanno. Al Regio il Gala di Roberto Bolle and Friends. Elisa canterà in piazza ad Asti. QUI I DETTAGLI

LIGURIA – A piazza De Ferrari il concerto degli Ex Otango, band idie pop genovese ma anche tanta arte in 8 ricchi palazzi dei Rolli e le mostre dedicate a Pablo Picasso e di Rubaldo Merello a palazzo Ducale aperte fino alle due del mattino. Poi il Festival Circumnavigando al Porto antico e non mancherà una serata all’insegna delle bollicine all’Acquario. QUI I DETTAGLI

LOMBARDIA – Capodanno in musica in tutte le piazza della Lombardia. Tra i concerti più attesi, quello del rapper Fabri Fibra a Milano in piazza Duomo insieme a Luca Carboni, e quello di Max Gazzè in piazza Sordello a Mantova. QUI I DETTAGLI

FRIULI VENEZIA GIULIA – Grande festa per le famiglie a Piazza Unità d’Italia a Trieste senza botti, bottiglie di vetro e bastoni per selfie. Più di tre ore di musica da discoteca e animazione secondo una formula già sperimentata, con il tradizionale spettacolo pirotecnico dal vicino Molo Audace allo scoccare della mezzanotte. Sul megaschermo del palco saranno proiettate le foto pubblicate su Instagram con #TRIESTE2018. QUI I DETTAGLI

VENETO – Uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco a Venezia e potrà essere visto dagli spettatori in uno spazio allestito in Riva degli Schiavoni, musei aperti e il tradizionale Concerto del Teatro La Fenice trasmesso in diretta da Rai1. Il Concerto di Capodanno della Fenice sarà diretto dal maestro coreano Myung-Whun Chung: il 1 gennaio sarà trasmesso dalle 12.20 in diretta Rai1 e dalle 18.20 in differita su Rai5. QUI I DETTAGLI

TRENTINO ALTO ADIGE – A Trento festa in stile anni ’70 e ’80, a Bolzano si attende il brindisi con visita dei tesori artistici della città delle sue chiese, a Merano musica e dj in diverse piazze. Chi oltre a un concerto di fine anno volesse anche meditazione e preghiera può salire dalle 15 all’Abbazia benedettina di Monte Maria in Val Venosta. QUI DETTAGLI TRENTO – BOLZANO

TOSCANA – Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi, Lorenzo Baglioni a piazzale Michelangelo a Firenze, che festeggia con un ricco cartellone di eventi dal gospel al valzer. A piazza Bartali il Cirk Fantastik e Scandicci si trasformerà in una Balera contemporanea 2.0. Pistoia festeggia la fine dell’anno da Capitale Italiana della Cultura con una serie di appuntamenti quasi tutti musicali dall’Opera al jazz. QUI I DETTAGLI

CAMPANIA – La sera di san Silvestro in piazza del Plebiscito protagonisti i “Terroni Uniti”, collettivo di artisti meridionali che ha già realizzato il brano contro ogni forma di razzismo “Gente do Sud”. Sul palco attesi anche Teo Teocoli e Sal Da Vinci. In programma lo spettacolo di fuochi d’artificio a mare e la discoteca all’aperto sul Lungomare Caracciolo. A Salerno c’è il concerto in piazza con Fiorella Mannoia. QUI I DETTAGLI

EMILIA ROMAGNA – Non solo la mega festa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno trasmessa da Canale5 e da numerose radio. L’Emilia Romagna festeggia anche con Fedez sul palco in piazza Garibaldi a Parma e la coppia Daniele Silvestri-Nina Zilli in piazzale Fellini a Rimini. Capodanno diffuso a Bologna con party, eventi, il tradizionale rogo del Vecchione e una selezione musicale speciale pensata dall’artista Calcutta. QUI I DETTAGLI

MARCHE – Capodanno in musica ad Ancona con balli, musica e dj set a partire dalle 22. Dal vivo Colapesce, Targa Tenco 2012, e dopo l’una Jolly Mare, al secolo Fabrizio Martina, astro nascente della scena dance italo disco. QUI I DETTAGLI

UMBRIA – A Norcia musica e fuochi d’artificio in piazza a un anno dal sisma con il cenone organizzato dalla Pro Loco e anche tante iniziative in ristoranti e vinerie. A Campi un folto team solidale di visitatori, guidato dal camminatore monzese Maurizio Ornella con esplorazioni organizzate durante i primi giorni del 2018. Per Umbria Jazz Winter a Orvieto i cenoni della notte di San Silvestro per attendere con la musica live l’arrivo del nuovo anno, i concerti a cavallo e dopo la mezzanotte fino alle prime ore del 2018 e il concerto gospel nel Duomo nel pomeriggio di Capodanno dopo la celebrazione della Messa della Pace. QUI I DETTAGLI

LAZIO – A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo il Giardino degli Aranci e il Circo Massimo fino alla Bocca della Verità: al Circo Massimo Tosca e le performance della La Fura dels Baus. Eventi anche per i più piccoli e fuochi d’artificio. QUI I DETTAGLI

SARDEGNA – Cagliari saluta il nuovo anno con Malika Ayane, a Olbia c’è J-Ax e a Castelsardo Elio e le Storie Tese e alle 24 lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A Sassari in piazza d’Italia notte a tutto rock con Piero Pelù e i Bandidos. Il “Cap d’Any 2018” di Alghero porta sul palco Samuel, frontman dei Subsonica. Al Massimo di Cagliari un affascinante programma tra pièce, musica, Dj set, brindisi e cucina d’autore. QUI I DETTAGLI

ABRUZZO – A Pescara concerto gratuito in piazza della Rinascita di Vinicio Capossela. QUI I DETTAGLI

MOLISE – Trampolieri, giocolieri e mangiafuoco animeranno il centro di Termoli insieme ad un gruppo di musicisti per il veglione di Capodanno in piazza Monumento. QUI I DETTAGLI

PUGLIA – A Bari il Capodanno firmata da Radionorba vede sul palco Marco Mengoni. La Notte della Taranta per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018 propone due giorni di festeggiamenti a ritmo di pizzica: il 31 dicembre a Matera e il 1 gennaio a Gallipoli. QUI I DETTAGLI

BASILICATA – Non solo le luci di Rai 1 a Maratea per il Capodanno in Basilicata. A Matera (Capitale europea della Cultura per il 2019) l’appuntamento è fissato in piazza Vittorio Veneto con il Capodanno del Sud tra gli altri il rapper Clementino e il corpo di ballo del Concertone della Notte della Taranta” di Melpignano. A Potenza, invece, in piazza Mario Pagano, riflettori su alcuni emergenti cantanti lucani. QUI I DETTAGLI

CALABRIA – Festa a Catanzaro con Le Vibrazioni, a Cosenza Skin e Skunk Anansie, a Crotone ci sono Roy Paci e gli Aretuska. QUI I DETTAGLI

SICILIA – Edoardo Bennato e la sua band festeggiano in piazza Politeama a Palermo, che il 1 gennaio rinnova anche la tradizione del concerto di Capodanno al teatro Massimo. Catania omaggia Vincenzo Bellini con tanti spettacoli di musica, videomapping e coreografie volanti. QUI I DETTAGLI