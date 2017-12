Beppe Grillo: “Se M5S non vince serviranno elezioni per popolo nuovo”

“Se non saremo eletti questa volta dovremo pensare a delle elezioni per eleggere un popolo nuovo”. Lo afferma, con una battuta, Beppe Grillo nel suo “contro discorso” di fine anno sul blog. E quindi il garante del M5S aggiunge: “Ci aspetta un mondo di cui bisogna stare molto attenti ma non spaventatevi e soprattutto niente ci può spaventare dopo 5 anni di questa legislatura in Italia”.

A giorni cambia blog,mi occuperò visione-futuro – “Cambierà tra qualche giorno il blog beppegrillo.it, andrò un po’ in giro per il mondo, parleremo di robotica, di intelligenza artificiale, un po’ di visione insomma”. Lo afferma Beppe Grillo nel suo “contro discorso” di fine anno sottolineando come, lo strumento del Movimento e la piattaforma dei suoi portavoce, sarà invece il blog delle Stelle. “Sarò un po’ defilato, un po’ diverso ma ci sono, e soprattutto sono “l’elevato” spiega Beppe Grillo. Ma la nuova associazione del M5S “dà la possibilità adesso di fare le parlamentarie e quindi selezionare le persone in modo più limpido, trasparente e regolare senza avere processi, contro processi. Mi sembra un fatto interessante”.